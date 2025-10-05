نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة الفرص التعليمية أمام جميع الطلاب واستيعاب الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية، وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وجه الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم، اعتبارًا من اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٥، الدخول على الرابط التالي:

