نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد دفع الفواتير لشهر ديسمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدول مواعيد دفع الفواتير لشهر ديسمبر 2025

في إطار حرص الجهات المعنية على تنظيم عملية سداد الفواتير وضمان استمرارية الخدمات العامة دون انقطاع، تُعلن المؤسسات المزودة للخدمات الأساسية عن المواعيد الرسمية المعتمدة لدفع فواتير شهر ديسمبر 2025.

يهدف هذا الجدول إلى مساعدة المشتركين على الالتزام بالمواعيد المحددة، وتفادي الغرامات أو إيقاف الخدمة المؤقت.

أولًا: فواتير الكهرباء

• تاريخ إصدار الفاتورة: الأربعاء 10 ديسمبر 2025

• آخر موعد للسداد دون غرامة: الأربعاء 24 ديسمبر 2025

• بدء تطبيق الغرامة أو فصل الخدمة مؤقتًا: الخميس 25 ديسمبر 2025

• طرق السداد المتاحة:

• عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء أو تطبيقها الرسمي.

• من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية.

• عبر نظام “سداد” الإلكتروني أو تطبيقات المحافظ البنكية.

تنويه: في حال عدم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، قد يتم فصل الخدمة مؤقتًا حتى إتمام السداد الكامل.

ثانيًا: فواتير المياه والصرف الصحي

• تاريخ إصدار الفاتورة: الأحد 15 ديسمبر 2025

• آخر موعد للسداد: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

• بدء إرسال الإنذارات قبل الفصل: من 27 ديسمبر 2025

• قنوات السداد:

• عبر تطبيق شركة المياه الوطنية.

• من خلال بوابة المدفوعات الحكومية.

• لدى مكاتب خدمات العملاء خلال أوقات الدوام الرسمية.

ملاحظة: يُنصح المشتركون بتحديث بياناتهم لدى الشركة لضمان استلام إشعارات الفواتير عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

ثالثًا: فواتير الاتصالات والإنترنت

• تاريخ إصدار الفواتير: الاثنين 1 ديسمبر 2025

• آخر موعد للسداد دون انقطاع الخدمة: الجمعة 20 ديسمبر 2025

• بدء فصل الخدمة المؤقت: السبت 21 ديسمبر 2025

• طرق السداد:

• عبر تطبيقات شركات الاتصالات (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين، سلام).

• من خلال خدمة “سداد” أو التحويل البنكي المباشر.

• بواسطة أجهزة الخدمة الذاتية أو منافذ الدفع المعتمدة.

تنويه: بعد سداد الفاتورة، يتم إعادة الخدمة خلال 24 ساعة من تاريخ السداد.

رابعًا: فواتير الغاز المنزلي

• تاريخ إصدار الفواتير الدورية: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

• آخر موعد للسداد: الاثنين 22 ديسمبر 2025

• إرسال إشعارات التذكير قبل الموعد النهائي بخمسة أيام.

• طرق السداد:

• عبر تطبيق شركة الغاز أو البنوك المحلية.

• الدفع النقدي لدى المنافذ المعتمدة.

• التحويل المباشر عبر خدمة “مدى”.

ملاحظة: يُنصح بتفعيل خاصية الدفع التلقائي لتجنب التأخير، خاصة خلال فترة عطلات نهاية العام.

إرشادات عامة للمشتركين

• الاحتفاظ بإيصالات الدفع الورقية أو الإلكترونية كإثبات رسمي ضروري لتفادي أي التباس.

• تُطبق غرامة تأخير بنسبة 1% من قيمة الفاتورة بعد الموعد النهائي للسداد.

• جميع المواعيد الواردة قابلة للتعديل في حال وجود عطلات رسمية أو تحديثات من الجهات المزودة للخدمة.

• يفضل السداد المبكر لتجنب أي انقطاع خلال موسم الأعياد أو العطل الرسمية.

للتواصل والاستفسار

• الموقع الإلكتروني الرسمي: www.service.gov.sa