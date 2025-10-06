كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر حرب أكتوبر المجيدة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً -

تنشر " صوت الأمة "، فيديو لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ "52" لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى بداية كلمته: "في هذا اليوم المجيد نقف جميعًا وقفة عز وفخر نحيي فيها ذكرى يوم خالد في تاريخ ووجدان الأمة، يوم السادس من أكتوبر عام 1973، ذلك اليوم الذي أضاف لمصر والعرب جميعا فخرًا ومجدًا، إنه يوم الانتصار العظيم يوم العبور يوم وقف فيه العالم احترامًا وإجلالًا لعظمة وإرادة المصريين، ولوحدة القرار العربي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "وفي هذه الذكرى العطرة نتوجه بتحية خالصة إلى روح القائد العظيم الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، بطل الحرب والسلام صاحب القرار الجريء، والرؤية الثاقبة الذي قاد الأمة بحكمة وشجاعة، نحو النصر والسلام.. ونحيي قادة القوات المسلحة وكل ضابط وجندي وكل شهيد ارتقى إلى السماء وكل جريح نزف من أجل الوطن وكل من لبى نداء مصر، في تلك اللحظة الفارقة من تاريخها لتظل راية مصر خفاقة شامخة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "وإننا إذ نستحضر هذه الذكرى العظيمة فإننا لا نحييها لمجرد الاحتفال بل لنستلهم منها الدروس والعبر.. لقد علمتنا ملحمة أكتوبر أن النصر لا يمنح، بل ينتزع وأن التخطيط المحكم، والعمل المخلص الدؤوب، والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتماسك الجبهة الداخلية، واليقين بنصر الله هي مفاتيح النصر والمجد، قال تعالى ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾، وبهذا اليقين، انتصرت مصر وبهذا اليقين، ستظل منتصرة بإذن الله، إلى يوم الدين.. ومن روح أكتوبر نستمد عزيمتنا اليوم في بناء مصر الجديدة مصر الحديثة مصر؛ التي تليق بمكانتها وتاريخها وتستحق أن تكون في مصاف الدول الكبرى".

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته قائلا: "شعب مصر العظيم.. وفي ختام كلمتي، أطمئنكم أن جيش مصر قائم على رسالته، في حماية بلده والحفاظ على حدودها ولا يهاب التحديات جيش وطني؛ من صلب هذا الشعب العظيم وأبناؤه؛ يحملون أرواحهم على أكفهم ويقفون كالسد المنيع، أمام كل الصعاب والتهديدات.. أجدد التحية لقواتنا المسلحة الباسلة ولشهدائنا الأبرار الذين رووا تراب الوطن بدمائهم الطاهرة، ولجنودنا الأبطال الذين يسهرون كي تنام مصر آمنة مطمئنة".