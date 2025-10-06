الرئيس السيسى: جيش مصر وطنى من صلب هذا الشعب العظيم ولا يهاب التحديات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ختام كلمته بمانسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة: "شعب مصر العظيم، فى ختام كلمتى أطمئنكم أن جيش مصر قائم على رسالته، فى حماية بلده والحفاظ على حدودها، ولا يهاب التحديات، جيش وطنى؛ من صلب هذا الشعب العظيم وأبناؤه يحملون أرواحهم على أكفهم ويقفون كالسد المنيع، أمام كل الصعاب والتهديدات.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أجدد التحية لقواتنا المسلحة الباسلة ولشهدائنا الأبرار الذين رووا تراب الوطن بدمائهم الطاهرة ولجنودنا الأبطال الذين يسهرون كى تنام مصر آمنة مطمئنة".