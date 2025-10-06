السيدة انتصار السيسى : نستلهم من روح أكتوبر معانى التضحية والانتماء ونغرسها فى نفوس أبنائنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "في هذه المناسبة العزيزة، ذكرى انتصارات أكتوبر، أستحضر بكل التقدير تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات رجال قواتنا المسلحة. نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء، ونغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليظل هذا الوطن حصناً منيعاً بسواعد شبابه وإرادة شعبه العظيم".