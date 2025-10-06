وزير الخارجية: التعامل مع سلاح حماس شأن فلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - اعتبر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، اليوم الإثنين، أن الضمانة الأولى لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة هو "الرئيس ترامب نفسه".

وقال عبد العاطي، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس الأمريكي، ذكر بشكل واضح، وأكد أنه متعهد وملتزم بتنفيذها وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".