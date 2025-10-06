وزير الخارجية: التعامل مع سلاح حماس شأن فلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - اعتبر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، اليوم الإثنين، أن الضمانة الأولى لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة هو "الرئيس ترامب نفسه".
وقال عبد العاطي، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس الأمريكي، ذكر بشكل واضح، وأكد أنه متعهد وملتزم بتنفيذها وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".
وعدد وزير الخارجية إيجابيات خطة ترامب، ومنها إنهاء الحرب، ورفض الضم والتهجير، موضحاً أن "كلها تشكل عناصر مهمة وقوية نحن نبني عليها للعمل على جعل هذه الخطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".
وعن ملف تسليم سلاح حماس، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه "شأن فلسطيني سيتم التعامل معه فلسطينياً"، مضيفا: "حركة حماس وافقت على خطة الرئيس ترامب وما تتضمنه، وهذا الأمر سيتم التعامل معه في إطار الفلسطيني.
وتوقع أن "تتولى الشرطة والسلطة الفلسطينية المهام بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تمهيداً لتهيئة الأمور نحو الأفق السياسي الذي لا بد أن يؤدي إلى ولادة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودون ذلك لا يمكن الحديث عن حل دائم ونهائي أو تسوية نهائية للقضية الفلسطينية".