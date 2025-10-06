نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يزور المنوفية: خطوات جادة في الملفات المهنية والنقابية.. ونادٍ جديد في شبين الكوم قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، زيارة إلى محافظة المنوفية، حيث كان في استقباله المهندس الاستشاري أشرف فرحان، رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومجلس إدارة النقابة الفرعية.

استهل «النبراوي» الزيارة بجولة تفقدية لمقر النقابة بمدينة شبين الكوم، اطلع خلالها على عدد من المشروعات والمرافق التي تم تطويرها لخدمة أعضاء النقابة، من بينها معامل التدريب المجهزة لرفع كفاءة المهندسين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى الكافتيريا بالدور الخامس التي تم تجهيزها لتوفير بيئة مناسبة للأعضاء، وحمام السباحة المخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية، إلى جانب الفندق بالدور الثالث الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى مع تقديم خصومات خاصة للمهندسين.

كما تفقد نقيب المهندسين مشروعات الإسكان التابعة للنقابة بالمنوفية، ثم توجه برفقة الوفد النقابي لمعاينة عدد من الأراضي المرشحة لإنشاء نادٍ اجتماعي ورياضي متكامل يخدم المهندسين وأسرهم، وذلك بعد الموافقة المبدئية من المجلس الأعلى للنقابة على المشروع، في إطار خطة النقابة للتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائها بالمحافظات.

وعقب الجولة، عقد المهندس طارق النبراوي لقاءً مفتوحًا مع مهندسي المنوفية، استعرض خلاله أبرز الملفات النقابية والمهنية، مؤكدًا أن الفترة النقابية الحالية شهدت وضع العديد من القضايا الهندسية على الطريق الصحيح، وفي مقدمتها ملف التعليم الهندسي، إلى جانب تحقيق زيادات جيدة في المعاشات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين بجميع النقابات الفرعية بشكل ملحوظ.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن ملف التدريب شهد تطورًا غير مسبوق، تُوج بتعاون مع دولة الصين أُرسل خلاله وفد من شباب المهندسين للتدريب هناك، على أن تتوالى الوفود خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن إنشاء مركز تدريب هندسي مصري – صيني بمقر النقابة العامة العام المقبل.

وقال النبراوي: «كلما أتيحت لنا الفرصة لزيادة أصول النقابة لا نتأخر، والمستقبل القريب سيشهد إنشاء نادٍ للمهندسين في شبين الكوم»، مؤكدًا أن نوادي المهندسين ليست رفاهية، بل حق اجتماعي للأعضاء، مشيرًا إلى أن النقابة تتعاون مع المحافظات لحل أي مشكلات تتعلق بأراضي هذه الأندية.

كما تطرق إلى ملف التشريعات، موضحًا أن النقابة خاضت عدة جولات لإقرار تعديلات على بعض مواد القانون، إلا أن إقرارها تأجل لأسباب خاصة بالدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن منظومة تحصيل الدمغة الهندسية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس إيجابيًا على موارد صندوق المعاشات وزيادة معاش المهندس، مشددًا على أن النقابة لن تفوض أي جهة خاصة أو عامة لتحصيل الدمغة حفاظًا على مصالح أعضائها.

وفيما يخص الرعاية الصحية، أوضح النبراوي أن النقابة تعاملت مع الملف بمسؤولية واحترافية، وتمكنت من إلزام أكبر معامل التحاليل بالرجوع عن المغالاة في الأسعار استجابة لمطالب النقابة لصالح أعضائها.

كما تناول اللقاء ملف كادر المهندسين، حيث أوضح أن تطبيقه غير ممكن لتنوع مجالات عمل المهندسين في مختلف الوزارات، لافتًا إلى أن النقابة تتفاوض حاليًا مع مجلس الوزراء بشأن بدل التفرغ، وتطالب بأن يكون نسبة من الراتب، بما يحقق العدالة ويحسن من أوضاع المهندسين الوظيفية.



