نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طقس بارد جدًا 5 درجات انخفاض في الحرارة ورياح تعطل الملاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد: انخفاض حاد في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة اليوم

عاجل.. طقس بارد جدًا 5 درجات انخفاض في الحرارة ورياح تعطل الملاحة.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل أن البلاد تتعرض اليوم لتغيرات جوية حادة، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية دفعة واحدة مقارنة بالأيام الماضية، مع أجواء شديدة البرودة ليلًا على معظم الأنحاء. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة ورياح نشطة أثرت بشكل ملحوظ على حركة الطرق والملاحة البحرية.

تراجع مفاجئ في درجات الحرارة

سجلت القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية كبرى فقط اليوم، بينما وصلت الصغرى إلى 8 درجات، في حين شهدت السواحل الشمالية درجات حرارة أقل مصحوبة بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. وأوضحت خرائط الطقس أن الانخفاض الحاد سببه تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، ما يزيد من حدة البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

طقس بارد جدًا 5 درجات انخفاض في الحرارة ورياح تعطل الملاحة.. أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول

أكدت الأرصاد أن الأمطار تتركز على السواحل الشمالية والدلتا وتمتد لمناطق من شمال الصعيد، مع تحذيرات من تشكل السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة غزارة الأمطار. كما أشارت إلى أن الرياح النشطة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وقد تؤدي لاضطراب حركة الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط.

شبورة مائية كثيفة

من المتوقع أن تتشكل شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث. ونصحت الهيئة قائدي المركبات بتقليل السرعة والالتزام بالتعليمات المرورية.

نصائح عاجلة للمواطنين

طالبت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار، مع تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة والأماكن المكشوفة أثناء سقوط الأمطار الرعدية. كما شددت على ضرورة متابعة نشراتها أولًا بأول لمواكبة التغيرات السريعة في حالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات