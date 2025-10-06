إعلام عبري : المصريون يسخرون منا باستضافة محادثاتنا مع حماس في ذكرى حرب أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، ان مصر تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر بالتزامن مع محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والتي تنطلق عصر اليوم، مشيرة إلى أن شبكات وسائل التواصل الاجتماعي تسخر من إسرائيل حيث تتزامن احتفالات نصر أكتوبر في مصر مع اجتماعات شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.

وتستضيف مصر، اليوم، الإثنين، وفدين من إسرائيل وحركة حماس، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين، يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن هذه المشاورات تأتي في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

ووصل وفد حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، مساء امس الاحد. لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى، جاء ذلك في بيان مقتضب لحركة حماس.

فيما يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم، للمشاركة في الاجتماعات التي ستركز على تطبيق المرحلة الاولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرحها قبل ايام ووافق عليها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.