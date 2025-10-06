نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقررة، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، بالمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة، بحضور ممثلة مكتب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدائم لدى اليونسكو.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز الحضور العربي داخل المنظمات الدولية. كما نوه وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق العربي المشترك، ودور الألكسو في دعم الترشيحات العربية وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة العالم العربي على الساحة الثقافية الدولية.