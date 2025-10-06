ضبط (96) ألف مخالفة مرورية و112 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 96,318 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص عدد 1950 سائقًا تبين إيجابية 104 حالات لتعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 961 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة، وتم فحص عدد 136 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.