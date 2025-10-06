وزير الخارجية: دعم الإمارات لـ«خالد العناني» يعكس عمق العلاقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقررة، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بالمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة، بحضور ممثلة مكتب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدائم لدى اليونسكو.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز الحضور العربي داخل المنظمات الدولية.