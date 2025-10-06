ضبط شخص قتل 3 كلاب وأصاب اثنين داخل استاد بالزقازيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من موظف بإحدى مؤسسات حماية الحيوان بقيام أحد الأشخاص بقتل 3 كلاب ضالة وإصابة اثنين آخرين داخل استاد بدائرة المركز.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام بندقية ضغط هواء، مبررًا ذلك بخشيته من عقر المترددين على الاستاد وإلحاق الضرر بهم، وتم بإرشاده ضبط البندقية المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، واتخاذ اللازم حيال الكلاب النافقة والمصابة.