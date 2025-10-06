نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من جامعة حلوان التكنولوجية الدولية يزور مصنع "بيدو" لتعزيز التعاون الصناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى وفد من الكلية التكنولوجية بالقاهرة بزيارة ميدانية إلى مصنع بيدو بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، الدكتور أسامة القبيصي، عميد كلية التكنولوجيا بالقاهرة – جامعة حلوان التكنولوجية الدولية.

ضم الوفد كلًا من الأستاذ الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد عبد الرازق الفار، المشرف على إدارة التدريب، حيث هدفت الزيارة إلى بحث آفاق التعاون بين الكلية والمصنع في مجالات تدريب الطلاب، وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقية التي تؤهلهم لسوق العمل.

وقد رافق الوفد المهندس محمد سامي، الرئيس التنفيذي للمصنع، في جولة تفقدية شملت أقسام المصنع وخط الإنتاج الكامل والعمليات الرئيسية، حيث تم الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع، وبحث فرص دمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية من خلال برامج تدريبية مشتركة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان: "إن الجامعة تسعى دائمًا إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات الصناعية، بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، ويُسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي."

كما أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: "نحن نؤمن بأهمية التدريب الميداني كجزء أساسي من العملية التعليمية، ونعمل على توفير فرص حقيقية لطلابنا لاكتساب المهارات والخبرات التي تؤهلهم للانخراط الفعّال في بيئة العمل."

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد البنداري، المشرف الأكاديمي بالكلية، إلى أن "هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الكلية لتطوير منظومة التدريب العملي، وربط المناهج الدراسية باحتياجات السوق، بما يضمن تخريج كوادر تكنولوجية مؤهلة ومتميزة."

واختتم الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، قائلًا: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين النظرية والتطبيق، ونعمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي لتحقيق هذا الهدف، بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع."

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الكلية على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية بما يسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم للمستقبل المهني بكفاءة عالية.