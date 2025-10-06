مجلس حكماء المسلمين يهنّئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، متمنّيًا له التوفيق في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن بالغ تقدير المجلس لهذه الثقة الدولية، مؤكدًا أنّ انتخاب الدكتور العناني مديرا عاماً لمنظمة اليونسكو، كأول مصري وعربي يفوز برئاسة المنظمة الأممية، يُجسّد مكانة مصر الثقافية والحضارية ودورها في صون التراث الإنساني وتعزيز الحوار بين الثقافات، وقال: "إن قيادة الدكتور العناني لهذه المنظمة الدولية الرفيعة سيسهم في توسيع برامج اليونسكو الداعمة للتعليم والثقافة وحماية التراث، وترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية ومبادئ الاحترام المتبادل ونبذ خطاب الكراهية".

وبهذه المناسبة، تقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التهنئة إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعباً، معرباً عن استعداد المجلس لدعم جهود اليونسكو في المبادرات التي تعزّز ثقافة السلام والعيش المشترك، وتدعم جهود حماية التراث الإنساني وصيانته للأجيال الحالية والمستقبلية.