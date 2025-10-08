الداخلية: لا إضرابات أو محاولات انتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم بإضرابهم عن الطعام ومحاولتهم الإنتحار لإعتراضهم على ترحيلهم قسرياً إلى مركز آخر.

وأكد المصدر عدم وجود إضرابات عن الطعام أو محاولات إنتحار داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة فى ترحيل النزلاء تتم وفقاً للوائح قطاع الحماية المجتمعية والتى تقضى بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم مرة أخرى لمراكزهم الأصلية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الأكاذيب وترويج الشائعات التى دأبت الجماعة الإرهابية على إنتهاجها لمحاولة إثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديث.