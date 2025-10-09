نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: استكمال إجراءات الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لإستخدامات الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم عقد اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية السادة أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات

وتم خلال الاجتماع إستعراض مقترحات التطوير المؤسسى بمصلحة الرى، وهيئة حماية الشواطىء، وديوان عام الوزارة، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التطوير فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، فضلا عن مواكبة التطورات الحادثة للوصول إلى هياكل متوافقة مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

تأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية

وفى هذا الاطار.. أشار الدكتور سويلم لأهمية المقترح المعروض على اللجنة بتأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، وتحديد التخصصات المطلوبة فى مجال معالجة وتحلية المياه، مع إستكمال جهود إعداد الكوادر المؤهلة فى هذا المجال الهام، والتدريب على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، بهدف توفير الكوادر البشرية المتخصصة التى يمكن الإعتماد عليها مستقبلا فى هذا الشأن، خاصة مع رؤية الوزارة المستقبلية بالتوسع فى تنفيذ محطات لامركزية للمعالجة على إمتداد شبكة المصارف الزراعية لتغطية اي طلبات مياه جديدة لاغراض الزراعة.

كما تم مناقشة مقترح لإنشاء وحدة للإبتكار بالوزارة لتعظيم الاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات الخاصة بتحسين عملية إدارة المياه، حيث أشار الدكتور سويلم لحرص الوزارة على الإستفادة من كافة الأفكار شريطة أن تكون هذه المقترحات مدروسة بشكل متكامل وقابلة للتطبيق، وقد وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من قيادات المركز القومى لبحوث المياه وقطاع شئون مياه النيل ومركز التدريب الإقليمى لتقديم مقترح متكامل يتضمن رؤية واضحة لكيفية تبنى إبتكارات ومبادرات يتم تطبيقها فى بلدان أخرى بما يتوافق مع المحددات المحلية داخل مصر.

وتم أيضا مناقشة استكمال إجراءات الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لإستخدامات الصناعة (مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية بجرجا بسوهاج - شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) - المشروع القومى لإنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط).

كما تم استعراض موقف التصرفات المائية بفرع رشيد والإجراءات التى تقوم بها الوزارة للتعامل مع مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية والزمامات الزراعية المخالفة وخاصة أراضى طرح النهر، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى تحرير محاضر المخالفات (الإدارية والجنائية) لكافة أشكال التعديات لضمان حسن إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة على المنتفعين.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المختصة بعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات القادم.