نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: الانتهاء من الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2025، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن لجان الكشف الطبي التي تم توزيعها على مستوى المحافظات، استقبلت المرشحين لإجراء الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة لضمان سلامة وكفاءة جميع المتقدمين.

وأشار عبدالغفار إلى أن عملية الكشف الطبي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على تسهيل الإجراءات وضمان كفاءتها وسرعتها، في إطار دعم العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المرشحين.

التعليم والصحة تؤكدان التعاون لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

ويأتي تنسيق وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع الحفاظ على انضباط المؤسسات التعليمية والطبية خلال فترة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.