انفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية.. قتلى ومفقودون فى الحادث

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - وقع انفجار فى مصنع ذخيرة عسكرية بولاية تينيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية ما أسفر عن مقتل وفقدان عدة أشخاص، بينما أجبرت الإنفجارات الثانوية فرق الإنقاذ على الإبتعاد عن حقل الحطام المحترق ، حسبما قالت السلطات الأمريكية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية أن لقطات جوية لآثار الإنفجار أظهرت أن الإنفجار دمر ، على ما يبدو ، أحد مبانى شركة "أكيوريت إنيرجيتك سيستمز" الواقعة على قمة تل، ولم يترك سوى حطام متفحم.

ووقع الانفجار، الذى أفاد السكان بسماعه والشعور به على بعد أميال ، فى منشأة لشركة "أكيوريت إنيرجيتك سيستمز" فى ولاية تينيسى الأمريكية ، وهى الشركة التى تقوم بتصنيع واختبار المتفجرات فى منشأة مكونة من ثمانية مبان تنتشر عبر التلال المشجرة بالقرب من بلدة باكسنورت، وهى بلدة تقع على بعد حوالى 97 كيلومترا جنوب غرب عاصمة الولاية ، ناشفيل.

وقال عمدة مقاطعة هامفريز، كريس ديفيس، فى مؤتمر صحفى ، : "لدينا فى هذا الوقت عدة أشخاص مفقودين ، ولدينا بعض الضحايا المتوفين ، ولم يجر تحديد سبب الإنفجار حتى الآن ، وقد يستغرق التحقيق حول الحادث أياما ، وعلى الرغم من تأمين الموقع من الإنفجارات الكبيرة، إلا أنه لا يزال من الممكن سماع إنفجارات أصغر".