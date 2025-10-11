الطقس اليوم السبت 11-10-2025.. انخفاض بدرجات الحرارة واضطراب بالملاحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 11 أكتوبر طقسا خريفيا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حارا على جنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً.

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:50 كم/س وارتفاع الأمواج من 3:2 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.