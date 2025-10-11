نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ اعتماد لجان القيد والتصاريح للإعلاميين العاملين في مختلف مجالات الحقل الإعلامي، وذلك في إطار خطتها الدورية الرامية إلى تنظيم وضبط المشهد الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدت النقابة أن جميع الإعلاميين الجدد المعتمدين، سواء عن طريق القيد أو من خلال التصاريح، ملتزمون بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، باعتبارهما المرجع الرئيس والضابط الأساسي لأداء الإعلامي في ممارسته لمهنته.

كما شددت النقابة على أنها الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المخولة بمنح لقب "إعلامي"، محذّرة من استخدام هذا المسمى من أي جهة أو شخص دون الحصول على موافقة واعتماد رسمي منها.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة استعدادها الكامل للتعاون مع المؤسسات الرسمية المصرية، من خلال الاستعلام الرسمي عن أي شخص يدّعي صفة إعلامي، ضمانًا للحفاظ على المهنة وحمايتها من أي تجاوزات.