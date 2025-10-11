نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قبرص يشيد بالجهود الشخصية للرئيس السيسي في وقف حرب غزة ويؤكد دعم بلاده لاتفاق شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وأعرب الرئيس القبرصي خلال الاتصال عن ترحيب بلاده الكامل بالاتفاق، مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدًا بـ الدور الحيوي والجهود الشخصية للرئيس السيسي التي أسهمت في تيسير التوصل إلى الاتفاق التاريخي.

السيسي يستعرض تفاصيل الاتفاق وأولويات التنفيذ

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استعرض مع نظيره القبرصي تفاصيل اتفاق وقف الحرب في غزة، مؤكدًا على أهميته في وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار القطاع.

وشدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس السيسي الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستُعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب.

دعوة لنشر قوات دولية ومؤتمر لإعادة الإعمار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة وإضفاء شرعية دولية على الاتفاق عبر مجلس الأمن.

كما أعلن الرئيس عن نية مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وهو ما لقي ترحيبًا من الرئيس القبرصي.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص

وتناول الاتصال كذلك العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

واتفق الجانبان على البناء على نتائج القمة المصرية القبرصية التي عُقدت في يناير 2025 لتوسيع آفاق التعاون في السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الرئيس القبرصي استمرار دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي.