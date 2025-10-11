نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، تناول آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وأعرب الرئيس القبرصي عن ترحيب بلاده الكامل بالاتفاق ودعمها لتنفيذه، مشيدًا بـ الدور المحوري والجهود الشخصية للرئيس السيسي في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار ووقف نزيف الدم في غزة.

السيسي يستعرض تفاصيل الاتفاق وأولويات المرحلة المقبلة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض مع نظيره القبرصي تفاصيل اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على أهميته في وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

وأكد الرئيس أن مصر بذلت جهودًا متواصلة على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

كما وجّه الرئيس الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستُقام في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في غزة.

مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة لضمان تنفيذ الاتفاق وإعطائه شرعية دولية عبر مجلس الأمن.

كما أعلن الرئيس اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وهو ما لقي ترحيبًا من الرئيس القبرصي، الذي أشاد بالدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني والسعي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص

وتناول الاتصال كذلك العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

واتفق الجانبان على البناء على نتائج القمة التي عُقدت بينهما في يناير 2025 لتوسيع التعاون في السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس القبرصي في ختام الاتصال استمرار دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي وتقديره للدور القيادي الذي تضطلع به القاهرة في المنطقة.