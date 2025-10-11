نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع "ممشى أهل مصر" بمدينة بنها لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال جولته اليوم بمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة ميدانية لتفقد مشروع "ممشى أهل مصر" بمدينة بنها، والذي يُعد من المشروعات التي تستهدف تحسين المظهر الحضاري وتطوير الواجهة النيلية للمحافظة.

ممشى حضاري يعزز السياحة الداخلية

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الذي أكد أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتجميل الواجهة النيلية وتعزيز المقومات السياحية والترفيهية بالمحافظة، ليكون متنفسًا حضاريًا لأهالي بنها والمناطق المجاورة.

وأشار المحافظ إلى أن الممشى يُعد جزءًا من خطة الدولة لتطوير المدن الواقعة على ضفاف النيل، ضمن المبادرة القومية "ممشى أهل مصر"، التي تهدف إلى توفير مساحات عامة آمنة وجاذبة للمواطنين.

تفاصيل مراحل تنفيذ ممشى أهل مصر ببنها

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تنفيذ المشروع يتم من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وأشار إلى أن طول الممشى يبلغ نحو 2 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 10 إلى 20 مترًا، لافتًا إلى الانتهاء من 3 قطاعات رئيسية (أ، ب، ج)، فيما يجري حاليًا العمل على القطاع الرابع (د)، بعد الانتهاء من التصميمات والمقايسات اللازمة.

مراحل المشروع وتطور نسب التنفيذ

من جانبه، أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المرحلة (أ) تمتد بطول 450 مترًا من كوبرى كفر الجزار حتى خط السكة الحديد، وتم الانتهاء منها في مايو 2020.

بينما تمتد المرحلة (ب) بطول 400 متر من خط السكة الحديد حتى معدية بطا، وتم افتتاحها في سبتمبر 2022، مضيفًا أن أعمال المرحلتين تضمنت الاستراحات، المظلات، شبكات الري، وزراعة الأشجار إلى جانب إقامة أكشاك متنقلة لخدمة المواطنين.

وأضاف نصار أن المرحلة (ج) تمتد بطول 600 متر من معدية بطا حتى نادي المعلمين، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بها، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير متنفس حضاري جديد وفرص عمل للشباب من خلال عربات الطعام والمشروبات.

أما المرحلة (د)، فأوضح أنها الأوسع نطاقًا حتى الآن، وتمتد من نادي المعلمين حتى منطقة المشتل بطول 750 مترًا، وقد تم إزالة جميع المعوقات والتعديات وبدء تنفيذ أعمال التدبيش والأساسات.

وأشار إلى أن التصميم الهندسي للمرحلة الجديدة يراعي الأبعاد الجمالية والبيئية من خلال توفير مساحات خضراء، مناطق جلوس، وأنشطة ترفيهية وخدمية تطل مباشرة على النيل.

ممشى القناطر الخيرية.. لمسات جمالية وهوية بصرية

وفي سياق متصل، استعرض اللواء مدحت عبدالرحمن مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر بمدينة القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذه بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مظلات بمنطقة المطاعم وبرجولات حديثة، إلى جانب مسار مشاه بعرض 7 أمتار من الإنترلوك والخرسانة المطبوعة بتصميمات عصرية تعكس الهوية البصرية لمحافظة القليوبية.

كما أضاف أنه سيتم زراعة الأشجار والزهور، وتوفير مقاعد للجلوس وساحات لألعاب الأطفال، وإنشاء محال تجارية متنوعة لتلبية احتياجات الزوار.