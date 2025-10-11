هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل بخماسية فى تصفيات كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 10:32 مساءً -

قاد النجم إيرلينج هالاند منتخب النرويج إلى فوز كاسح على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، وسط أجواء مشحونة واحتجاجات جماهيرية في أوسلو.

وبدأت المباراة بسيطرة نرويجية واضحة، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدفين عكسيين سجلهما مدافعو إسرائيل بالخطأ في الدقيقتين 18 و28، قبل أن يضيف هالاند الهدف الثالث عند الدقيقة 27 بعد أن أهدر ركلتي جزاء في بداية اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل المهاجم النرويجي تألقه بإحراز هدفين إضافيين في الدقيقتين 63 و72، ليوقع على هاتريك تاريخي قاد بلاده إلى انتصار عريض يعزز حظوظها في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.

وقبل المباراة، رفعت جماهير النرويج أعلام فلسطين في المدرجات، احتجاجًا على العدوان في غزة، بينما أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص عائدات التذاكر لدعم المدنيين في القطاع.

وأثناء المباراة رفعت الجماهير لافتات تدعم القضية الفلسطينية بالإضافة إلى أعلام فلسطين في المدرجات.

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم قد أعلن في أغسطس الماضي تخصيص عائدات تذاكر اللقاء لدعم منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة من الجانب الإسرائيلي.

يُذكر أن منتخب النرويج يتصدر المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، متقدّمًا على إسرائيل صاحبة المركز الثالث بفارق 9 نقاط، وكذلك على منتخب إيطاليا بنفي الرصيد والذي سيلعب بعد قليل أمام إستونيا.