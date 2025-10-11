منى الشاذلي: مصر تنتصر بإخلاصها.. روح أكتوبر تتجدد في المواقف العظيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 11:28 مساءً - أعربت الإعلامية منى الشاذلي عن فخرها واعتزازها بما تشهده مصر من مواقف مشرفة على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدة أن ما يحدث حاليًا يعكس وحدة الشعب والقيادة والمؤسسات في مشهد وطني يليق بتاريخ مصر ومكانتها.

وقالت الشاذلي، في منشور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: «أجواء تدعو للفخر.. مصر كلها عنوان واحد.. شعبًا وقيادةً ومؤسسات.. مصر تفعل ما يجب أن تفعله بإخلاص وصدق، دون ادعاء أو مزايدة، ودائمًا تنتصر في نهاية المطاف».

وأضافت أن هذه اللحظات تأتي في أجواء أكتوبرية تفيض بروح نصر عظيم لا يُنسى، مؤكدة أن مصر تثبت في كل أزمة أنها قادرة على اتخاذ الموقف الصحيح في الوقت الصحيح، وأن روح أكتوبر ما زالت تلهم أبناءها في ميادين العمل والكرامة والسياسة.

واختتمت الشاذلي منشورها قائلة: «هذه هي مصر.. وهذه مواقفها.. وطن لا يعرف الانكسار ولا يرضى إلا بالنصر».