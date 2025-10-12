الرئيس السيسى : إكسون موبيل تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر فى قطاع الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “جون أرديل”، نائب رئيس شركة “إكسون موبيل” العالمية لشؤون الاستكشاف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إكسون موبيل مصر”.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، استهل اللقاء بالتأكيد على أن شركة “إكسون موبيل” تُعد شريكاً استراتيجياً لمصر في قطاع الطاقة، معرباً عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم قطاع البترول والغاز داخل السوق المصرية، وحرصها المستمر على التفاعل والمشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي يطلقها قطاع البترول، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.