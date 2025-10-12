الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيينات مجلس الشيوخ.. الأسماء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 575 لسنة 2025 بأن يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من:
١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد .
٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم .
٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني .
٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .
٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
٨- السيد / فارس سعد فام حنضل .
٩- السي محمد عبد الحي محم ل
١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر .
١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .
١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم .
١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي .
١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .
١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي .
١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين .
١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد
١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد .
١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد .
٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس .
٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .
٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم .
٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب .
٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .
٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم .
٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة .
٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .
٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .
٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .
٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ .
٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .
٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .
٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .
٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .
٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .
٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .
٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل .
٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس .
٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي
٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .
٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .
٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .
٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين .
٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف .
٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .
٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر .
٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال .
٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي .
٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي .
٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس .
٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد .
٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام .
٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق .
٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى .
٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ .
٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي .
٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا .
٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل .
٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .
٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .
٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر اوي .
٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة .
٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش .
٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام
٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .
٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد .
٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول .
٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي .
٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود .
٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح .
٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى .
٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش .
* ٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .
٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي .
٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة .
٨١- السيد/ محمد عاطف عمر ان شريف .
٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري .
٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .
٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .
٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م
٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد .
٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد .
٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة .
٨٩- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
٩٠- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس .
٩١- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف .
٩٢- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .
٩٣- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد .
٩٤- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي .
٩٥- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .
٩٦- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم .
٩٧- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان .
٩٨- السيد/ أحمد حسن فرج صالح .
٩٩- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد .
١٠٠- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط .