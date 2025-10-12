الرئيس السيسى: الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء ووشيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أشاد في بداية اللقاء بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا على حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكداً على أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية قام باستعراض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكداً تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه الرئيس السيسى، مُشددًا على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.