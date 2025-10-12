رئيس "المصريين الأحرار" يشكر الرئيس السيسي على ثقته بتعيينه بمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 01:16 مساءً -

تقدَّم النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وقراره بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذه الثقة الرئاسية وسام شرف ودافع قوي لمواصلة العمل الوطني المخلص تحت راية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب اعضاء وقيادات سيكونون دائمًا على قدر المسؤولية في خدمة مصر والجمهورية الجديدة، ودعم كل ما يعزز مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأختم خليل تصريحه قائلاً: “عهدٌ علينا أن نكون عند حسن ظن القيادة السياسية، ماضون بعزم وإخلاص في خدمة الوطن والمواطن”.