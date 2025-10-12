نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيينات مجلس الشيوخ لعام 2025.. تعرف على الأسماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 575 لسنة 2025 بتعيين مجموعة من الأعضاء في مجلس الشيوخ المصري، وذلك ضمن استكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل المجلس، الذي يجمع بين الأعضاء المنتخبين والمعينين لتعزيز دور البرلمان في متابعة التشريعات والسياسات العامة.

وشملت التعيينات 100 عضو من الشخصيات العامة والخبراء والكوادر المتخصصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من بينهم السيدات أيضًا، وذلك في إطار حرص الدولة على تمثيل جميع فئات المجتمع وتوفير الخبرات المتنوعة لتعزيز العمل البرلماني.

أبرز الأسماء المعينة في مجلس الشيوخ 2025 تشمل:

السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد

السيد/ شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام

السيد/ حمدي سند لوزا قريطم

السيد/ حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد

السيد/ ممدوح محمد شعبان اليماني

السيد/ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي

السيد/ بهاء الدين أحمد مرسي زيدان

السيد/ فارس سعد فام حنضل

السيد/ محمد عبدالحي محمد العرابي

السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر

السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي

السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر

السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد

ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءات في المجلس وتطوير دوره الرقابي والتشريعي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتقديم رؤية واضحة لتعزيز الاستقرار السياسي في مصر.

ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال المرحلة الانتخابية لمجلس الشيوخ، حيث يعمل المجلس الجديد على متابعة السياسات العامة ومناقشة التشريعات المهمة بالتوازي مع عمل الحكومة.