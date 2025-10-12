نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «دوت الخليج» تكشف تفاصيل القرار الجمهوري الأخير وتعيينات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (41) "تابع"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 575 لسنة 2025، بشأن تعيين عدد من الأعضاء بمجلس الشيوخ، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون المنظم لعمل المجلس.

ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجلس الشيوخ استعدادًا لانعقاد الدورة الجديدة، حيث شمل القرار مجموعة من الشخصيات العامة والرموز السياسية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني.

نص قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025

نصت المادة الأولى من القرار على أنه: "يُعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من الأسماء التالية:"

أسامة محمد كمال عبدالحميد

شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام

حمدي سند لوزا قريطم

حسني حسن عبداللطيف أبوزيد

ممدوح محمد شعبان اليماني

ثروت عبدالباسط محمد الخرباوي

بهاء الدين أحمد مرسي زيدان

فارس سعد فام حنضل

محمد عبدالحي محمد العرابي

حاتم عزيز سيف النصر

عبدالعزيز محمد سيف الدين السيد

محمد أحمد عمر هاشم

محمد لطفي إبراهيم لطفي

محمد مصطفى كمال عبدالله شهده

محمد حسام الدين السيد الملاحي

ياسر محمود عبدالعزيز حسنين

أحمد سيد عبدالكريم مراد

خالد أحمد جلال الدين محمد

مهاب السيد محمود السيد

شريف وديع ناشد سرجیوس

يوسف السيد يوسف عامر

كريم نبيل مدحت سالم

جورج سعد غبريال صليب

عبدالدايم محمد عبدالرحمن أحمد نصير

محمود محمد محمود مسلم

عبدالسند حسن محمد يمامة

السيد عبدالعال مصطفى كامل عبدالمجيد

حازم محمد سليمان عمر

باسل محمد عادل إبراهيم إمام

حسين أحمد حسين أبوالعطا

عبدالحكيم أحمد عصمت السادات

عصام خليل فوزي أمين الصايغ

محمد أبوالعلا عبدالمولى رضوان

ناجي عبدالفتاح إبراهيم الشهابي

أيمن حلمي محمد السيد الصفتي

حسني عطية السيد علي سبالة

أحمد إبراهيم محمد العوضي

محمد طارق فاروق محمود نصير

عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي

محمد نبيل سليمان دعبس

عماد خليل كامل خليل

أحمد محمد سمير محمد إدريس

محمد علاء الدين عبدالنبي

جلسة افتتاحية مرتقبة لمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يشهد مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة جلسة افتتاحية للإعلان رسميًا عن تشكيل المجلس الجديد بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيينات، تمهيدًا لبدء أعمال الدورة الجديدة ومناقشة جدول الأعمال التشريعي والسياسي للمجلس.

وتشير مصادر برلمانية إلى أن الجلسة ستتضمن أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، تليها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وسط ترقب كبير من الأوساط السياسية والإعلامية.

أهمية القرار ودوره في دعم الحياة السياسية

يأتي قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ في إطار دعم الحياة النيابية وتفعيل دور المجلس باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المصري، والتي تختص بدراسة القوانين والسياسات العامة، وتعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع من خلال الحوار الوطني والتشريعي البنّاء.

ويهدف المجلس إلى إثراء النقاش حول القضايا الوطنية والمجتمعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسيرة الإصلاح السياسي التي تشهدها الدولة المصرية.