تعرف على القادة المشاركين فى قمة شرم الشيخ للسلام غدًا الاثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - تستضيف مصر، غدًا الاثنين قمة دولية في مدينة شرم الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، بحضور زعماء وقادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المنتظر أن يشارك في القمة المقررة في مصر، غدًا الاثنين، زعماء أو وزراء خارجية ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

ففي ألمانيا، أشاد المستشار فريدريش ميرز بدور مصر في الوساطة لـ إنهاء الحرب في غزة، حيث قال المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس إن ميرز تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري السيسي، وشكره على وساطته لإنهاء الحرب في غزة، وأشاد بدوره كمضيف لمفاوضات السلام.

وفي إسبانيا، ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيحضر يوم الاثنين حفل توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني للصحفيين على هامش اجتماع في فلورنسا إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تلقت دعوة لحضور القمة.

كما أكد عدد من القادة المدعويين ترحيبهم بالمشاركة في القمة بشرم الشيخ، أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

1- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجرى زيارة رسمية إلى مصر، وذلك في إطار التحركات الدبلوماسية المصاحبة لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف ترامب، خلال كلمة له في البيت الأبيض، أن عددًا من الزعماء والقادة سيحضرون مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب فى غزة، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام، وليس قطاع غزة وحده.

2 - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:

قال الناطق باسم مكتبه إن جوتيريش سيسافر إلى مصر ليحضر الاثنين قمة شرم الشيخ للسلام ، مشيراً إلى أنه سيعود الأربعاء إلى مقر الهيئة الأممية.

3 - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

أعلن قصر الإليزيه، أمس السبت، أن ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لإجراء محادثات حول تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وذكر الإليزيه أن الخطة، التي توسط فيها ترامب إلى جانب مصر وقطر وتركيا ، تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة، مضيفاً أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

كما أوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.

4 - رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر:

قال بيان صادر عن داونينج ستريت إن رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام الاثنين التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب، مضيفاً أن ستارمر سيحضر حفل توقيع خطة السلام بشأن غزة، التي تمثل نقطة تحول تاريخية للمنطقة بعد عامين من النزاع وإراقة الدماء.

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة، كما سيؤكد على الدعم الثابت الذي تقدمه بريطانيا للمساعدة في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

5 - العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني:

أعلنت قناة المملكة الرسمية الأردنية أن العاهل الأردني سيشارك في القمة دولية المقررعقدها في مدينة شرم، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

6 - رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا:

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام في مصر غداً الاثنين.

7- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

ذكرت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية أن أردوغان سيسافر إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

