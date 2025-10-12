نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ تعرف على أبرز القادة والزعماء المشاركين فى قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف جمهورية مصر العربية يوم الإثنين المقبل قمة دولية كبرى في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام»، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان رسمي، أن القمة ستشهد مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعدد من القادة العرب والأوروبيين.

وأشار البيان إلى أن القمة تأتي تتويجًا للجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وضمان استئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.

مشاركة دولية واسعة

من جانبه، أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش سيسافر إلى مصر للمشاركة في القمة، على أن يعود الأربعاء إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي السياق ذاته، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لحضور القمة وإجراء محادثات مع عدد من القادة حول تنفيذ خطة ترامب للسلام، مؤكدًا التزام فرنسا بحل الدولتين كأساس لتحقيق الأمن الدائم في المنطقة.

كما أوضح الناطق باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيشارك في القمة التي وصفها بأنها "نقطة تحول تاريخية" بعد عامين من النزاع، مشيرًا إلى أن بريطانيا ستدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاق، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

حضور عربي وإقليمي بارز

من جانبها، أعلنت قناة "المملكة" الأردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيشارك في القمة، فيما أكدت قناة NTV التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى مصر غدًا للمشاركة في القمة الدولية.

كما ذكر الناطق باسم الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس سيحضر القمة، مؤكدًا التزام ألمانيا بدعم تنفيذ خطة السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيشارك في القمة، في حين نقلت مصادر إعلامية أن من بين المدعوين أيضًا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

تأكيد مصري على دعم السلام

وأكدت الرئاسة المصرية أن قمة شرم الشيخ للسلام تأتي استكمالًا لدور مصر المحوري في إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط، وتأكيدًا على ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، مشيرة إلى أن القمة تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء النزاع وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار في غزة.