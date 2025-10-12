نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماة الوطن يشكر الرئيس السيسي على ثقة القيادة السياسية في مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية في قيادات وكوادر الحزب، والتي تمثلت في تعيين 28 نائبًا من الحزب بمجلس الشيوخ. وأكد الحزب أن هذا التعيين يعكس الدور الريادي الذي يقدمه الحزب في دعم مسيرة التنمية والبناء الوطني، ويؤكد ثقة القيادة السياسية في خبرة وكفاءة كوادر حماة الوطن على الصعيد التشريعي والسياسي.

وأشار حزب حماة الوطن إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لتعزيز مشاركة الأحزاب الوطنية في صنع القرار ومتابعة القضايا التشريعية التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تطوير العمل البرلماني والارتقاء بمستوى التشريع لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. وأوضح الحزب أن التعيين يعكس أيضًا حرص القيادة السياسية على تعزيز دور الكفاءات الوطنية في مجلس الشيوخ، لضمان أن تكون القرارات والسياسات متسقة مع رؤية الدولة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب سيواصل دعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن القيادة السياسية دائمًا ما كانت حريصة على إشراك الأحزاب الوطنية في وضع السياسات العامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وأكد أن كوادر الحزب في مجلس الشيوخ ستكون عند حسن ظن القيادة السياسية، وستعمل بكل جد واجتهاد لدعم توجهات الدولة وتطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار والتنمية في مصر.