ياسر عبد العزيز: ثقة الرئيس تقدير رفيع والشيوخ ركيزة دعم القرار السياسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - أكد الكاتب الصحفى والخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، أن مجلس الشيوخ يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر دوره المميز كمستودع للأفكار والخبرات، مشيرًا إلى أن المجلس يوفر مساندة حقيقية للعملية التشريعية من خلال خبرائه المتخصصين وأصحاب الكفاءات في مختلف المجالات.

وأضاف أن الولاية المنتهية للمجلس أثبتت فاعليته في تقديم بدائل ذكية للسياسات العامة ومواكبة التحديات السياسية والتشريعية، لافتًا إلى أن قائمة أسماء المعينيين في الدورة البرلمانية الجديدة يعكس حرص الدولة على استمرار هذا النهج في دعم القرار السياسي والعمل التشريعي وترشيده في ظل التحديات الراهنة.