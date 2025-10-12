ضبط المتهم بإعادة نشر شائعة ضبط أطباء للإتجار بالأعضاء البشرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط تشكيل عصابى يضم عدد من أطباء الجراحة والتخدير تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأعضاء البشرية، وبحوزتهم 75 طفل بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين سابقة تداول تلك الادعاءات أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة وتم نفيها من خلال الجهات الرسمية بالدولة .. وأمكن تحديد وضبط القائم على إعادة النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) وبمواجهته أقر أنه على علم بأنها قديمة وقيامه بإعادة نشرها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.