ترامب أمام الكنيست: يجب أن ينصب تركيز سكان غزة على استعادة الاستقرار والأمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - نشرت شبكة ABC News الأمريكية مقتطفات من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سيلقيها أمام الكنيست بعد قليل، وذكرت أن ترامب سيقول فى كلمته: "لقد انتصرت إسرائيل بكل ما يمكن تحقيقه بقوة السلاح. والآن، حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات ضد (الإرهابيين) في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار للشرق الأوسط بأكمله".

كما سيقول ترامب: "يجب أن ينصب تركيز سكان غزة بالكامل على استعادة أسس الاستقرار والأمان والكرامة والتنمية الاقتصادية، حتى يتمكنوا أخيرًا من عيش حياة أفضل يستحقها أطفالهم".