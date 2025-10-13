أخبار مصرية

ترامب أمام الكنيست: نشهد يوما عظيما واستطاعنا إعادة 20 محتجزا

0 نشر
0 تبليغ

ترامب أمام الكنيست: نشهد يوما عظيما واستطاعنا إعادة 20 محتجزا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست، إنه شرف لي أن أكون هنا فى هذا المكان الرائع.. نشعر بكل السعادة والأمل.. نحن نشهد يوما عظيما ونعبر عن خالص الشكر لكل من ساهم فى ذلك". 

 

وأضاف ترامب: "استطاعنا إعادة 20 من المحتجزين.. رجعوا إلى أسرهم.. ونحتفل بالسلام ويتحقق السلام فى هذه المنطقة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحتفل بإعادة المحتجزين الإسرائيليين وتعزيز السلام ونحن أمام لحظة تاريخية فى الشرق الأوسط.. واقدم التحية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا