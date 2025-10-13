نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العامة للاستعلامات” تكشف تفاصيل الحضور الإعلامي الدولي لنقل قمة شرم الشيخ للعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة الاستعلامات، أن قمة شرم الشيخ للسلام، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحظى باهتمام إعلامي عالمي واسع.

وقالت الهيئة إنها تلقّت أعدادًا كبيرة من طلبات الصحف، ومحطات التليفزيون، والإذاعات، والمواقع الإخبارية، ووكالات الأنباء، من كل أنحاء العالم، وبعدد كبير من اللغات، للحصول على تصاريح للمشاركة في التغطية الإعلامية لأعمال القمة.

وأضافت أنه حتى الآن، تم تسجيل 232 صحفيًا ومراسلًا من وسائل الإعلام الأجنبية، للمشاركة في التغطية الإعلامية لقمة شرم الشيخ، من بينهم 173 صحفيًا ومراسلًا لوسائل إعلام أجنبية، من المُعتمدين المقيمين في مصر، و59 من الذين قدموا من الخارج خصيصًا، من أجل نقل وقائع القمة، ونتائجها إلى كل شعوب العالم.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا العدد من المراسلين يمثّلون 88 من كبريات وسائل الإعلام الدولية، منها أهم 18 وكالة أنباء في العالم، و36 شبكة تليفزيون واسعة الانتشار، إضافة إلى 18 من أهم الصحف من كل قارات العالم.

وأوضحت أن هذه الوسائل من بينها 14 مؤسسة إعلامية أمريكية، و32 مؤسسة من دول أوروبا، و22 من الدول الآسيوية، و17 مؤسسة إعلامية من العالم العربي.

ولفتت إلى أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، قد قام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتوفير كافة التسهيلات لهذا العدد الكبير من مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية للقيام مهامهم، وتنظيم حصولهم على التصاريح اللازمة من أجل نقل صورة متكاملة عن هذه القمة، وعن الدور التاريخي لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل تحقيق السلام في المنطقة، والقيام بكافة الجوانب التنظيمية واللوجستية، لعقد هذه القمة العالمية الكبيرة، خلال وقت قصير، وعلى أعلى مستوى.