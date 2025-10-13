نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المجلس العربي للمياه: “مياه واحدة” خطوة نحو رؤية مشتركة تجعل المياه وسيلة للسلام الدائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إننا ندرك بالوقائع، أهمية المياه الكبرى في استدامة المنظومة الاقتصادية والبيئية، فضلا عن البنية التنموية وذلك حتى عام ٢٠٣٠

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع النهائي «حول صياغة رؤية استراتيجية موحدة للأمن المائي في دول البحر المتوسط»، والمنعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأشار إلى أنه في المنطقة العربية، نجد أن هذه المياه مهمة جدا؛ حيث تتعرض الكثير من الدول إلى تهديدات كبرى بسبب ندرة المياه، لافتا إلى أن اجتماع اليوم ليس للحديث عن التهديدات والتحديات، ولكن؛ الانطلاق من الحلول التي انبثقت عن مشروع «مياه واحدة» ليصبح اللقاء الحالي خطوة على مسار دول المتوسط جميعا.

وأضاف أن المنطقة هنا لا يقصد بها المنطقة الإفريقية، ولا العربية، ولكن يقصد بها المنطقة الواقعة في دول المشرق والمغرب العربيين، إلى دول البلقان، ومن الساحل الإفريقي إلى البحر الأدرياتيكي، حيث نشترك جميعا في المصير المتعلق بالمياه.

وشدد أبو زيد، على أن إدارة المياه تستدعي اندماج وانصهار الجهود معا، للتوصل إلى توصيات لإدارة المياه بشكل فعال، بما يرسم خارطة للمنتدى الأورو-متوسطي.

وشدد كذلك، على ضرورة أن نتبنى مبادرة «مياه واحدة» إشراك كل الدول المتوسطية في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل المياه، كما يجب الأخذ في اعتبار أن تساعد السياسيات على دعم الدبلوماسية المائية ووضع الأطر القانونية التي تضمن ان تصبح المياه وسيلة للسلام الدائم.

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.



ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.



وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.