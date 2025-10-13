نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن مشاركتها في معرض مصر للطاقة 2025، والذي يُعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر من الشهر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي؛ والمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية في مجال منتجات شركات الإنتاج الحربي، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.



أوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى عرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والحلول التي توصلت إليها شركات الإنتاج الحربي في مجال الطاقة الشمسية وتخزينها، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لمواجهة تحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن المعرض يوفر منصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة.

و أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على سد حاجة السوق من المنتجات الصديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك في المعرض عدة شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، منها شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجات ( محركات هيكلية - محرك قوة 5 حصان – محرك 7.5 حصان – 1/3 حصان )، حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمنتجات ( كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – مقاطع ألومنيوم - رقائق ألومنيوم - لفات نحاس)، بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجات ( ألواح طاقة شمسية قدرات 550 وات).



وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي وأحدث التقنيات الخاصة بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.