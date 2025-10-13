أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ القشيبي

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ القشيبيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ محمد علي القشيبي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية بني العوام محافظة حجة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد عبدالغني علي القشيبي وإخوانه، وإلى نجل الفقيد الشيخ / خليل محمد القشيبي واخوانه، وكافة آل القشيبي بمديرية بني العوام محافظة حجة، عبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل..

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".