نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذتها المعيّنين بمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خالص التهاني إلى كل من: الدكتور أميرة تواضروس، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أستاذ الحوسبة الإجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025 بتعيينهم ضمن قائمة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن اختيار ثلاثة من أساتذتها لعضوية مجلس الشيوخ يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات الأكاديمية للجامعة، كما يجسد تقدير الدولة لعطاء العلم والعلماء، والمكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة الأم وأساتذتها في خدمة الدولة والمجتمع.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الثقة الرئاسية تحمل تقديرًا مستحقا لأساتذة الجامعة المتميزين، الذين يجمعون بين التميز الأكاديمي والخبرة الوطنية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة كانت وستظل منارة لإعداد القيادات وصنع الكفاءات القادرة على الإسهام الفعّال في مسيرة التنمية وصنع القرار الوطني.

واختتم رئيس الجامعة تهنئته متمنيًا للأساتذة الثلاثة دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم التشريعية والوطنية، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.