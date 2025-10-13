نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقى المبعوث الفنلندي ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ب آنتى راوتافارا المبعوث الفنلندى للمياه.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية، حيث مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦"، حيث أشار الدكتور سويلم لرغبة مصر فى التنسيق مع الجانب الفنلندى خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم.

كما تم مناقشة موقف التعاون المشترك فى تقديم دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة من خلال "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA.

كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى.

وقد قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وجيسيكا روسوال مفوضة الإتحاد الأوروبي للبيئة والموارد المائية والاقتصاد الدائري، برئاسة جلسة "الحوار الاستراتيجى بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وقد رحب الدكتور سويلم بالسيدة روسوال، مشيرا لتشابه محاور "استراتيجية الإتحاد الأوروبي للمرونة فى مجال المياه"، مع محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0"، لا سيما محاور الحوكمة والتحول الرقمى.

واستعرض الدكتور سويلم عرض تقديمى لأبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه فى مصر، مثل الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى بالدرون لتسهيل متابعة كافة عناصر المنظومة المائية، ورفع كفاءة محطات الرفع لتقليل استهلاك الطاقة، ومتابعة التزام المزارعين بنظم الرى الحديث بالأراضى الرملية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة بالوزارة، وتوعية المواطنين بقضايا المياه، والتطوير المؤسسى والتشريعى.

كما استعرض سيادته مجهودات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه، واستخدام كاميرات لقياس التصرفات المائية على ترعة الإسماعيلية كمرحلة تجريبية.

كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة فى مجال التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، ورؤية الوزارة نحو التوسع فى تنفيذ محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعى على امتداد شبكة المصارف الزراعية، مع دراسة إعداد خطة استراتيجية للتعامل مع ملوحة مياه الصرف الزراعى.