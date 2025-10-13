عاجل - ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت بالفعل.. ودعوة للسيسي من أجل دور إقليمي هام

أحمد جودة - القاهرة - مشيدًا بالدور المصري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، أن الولايات المتحدة "ستكون دائمًا مع الرئيس السيسي"، واصفًا إياه بـ "الزعيم القوي" الذي لعب دورًا محوريًا في إنجاح اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب: "مصر أدت دورًا بالغ الأهمية في هذا الاتفاق، والسيسي زعيم قوي.. وأميركا مع السيسي دائمًا."

انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكشف الرئيس الأمريكي أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت بالفعل، موضحًا أن العالم سيشهد خلال الفترة المقبلة "الكثير من التقدم في الشرق الأوسط".

وأشار ترامب إلى أن قطاع غزة يعاني من "الكثير من الركام والأنقاض"، ما يتطلب، حسب قوله، "عملية تنظيف وإعادة تأهيل شاملة ضمن جهود إعادة الإعمار".

ترامب يدعو السيسي للمشاركة في مجلس السلام لإدارة غزة

وفي تصريح لافت، أعلن ترامب عن رغبته في انضمام الرئيس السيسي إلى مجلس السلام لإدارة غزة، مؤكدًا أن هذا المجلس سيضطلع بدور مهم في متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان استقراره على المدى الطويل. كما لفت إلى أن إيران "تسعى لإبرام اتفاق جديد وتحتاج إلى المساعدة"، في إشارة إلى تحركات دبلوماسية أوسع تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.

السيسي: ترامب الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لجهود نظيره الأمريكي، مؤكدًا أن "ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة".

وأضاف السيسي أن "اتفاق غزة إنجاز رائع نُثمن ما حققه الرئيس ترامب فيه"، مشددًا على أن الأولوية في هذه المرحلة هي "تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم".