نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال قمة شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة شرم الشيخ، على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد السيسي على أهمية تنسيق الجهود الدولية لضمان وصول الدعم بشكل عاجل للمتضررين، خاصة بعد توقيع اتفاق وقف الحرب الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.

وأوضحت الرئاسة أن هذا التأكيد يأتي ضمن المساعي المشتركة لإعادة إعمار غزة، وتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها السكان، مشددة على أن التدخل الإنساني المنسق يُمثل خطوة أساسية نحو إرساء الاستقرار الإقليمي.

قمة شرم الشيخ منصة لتثبيت التهدئة وإعادة البناء

تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، وتشارك فيها أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، بهدف إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد القمة فرصة لتنسيق الجهود الإنسانية والسياسية بين الدول المشاركة، ومتابعة استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما تضم القمة اجتماعات ثنائية متعددة بين القادة المشاركين، لمتابعة آليات تدفق المساعدات الإنسانية، وإزالة الركام، ووضع خطة شاملة لإعادة الإعمار.

القاهرة تسعى لإرساء استقرار دائم

من خلال هذه القمة، تهدف مصر إلى إطلاق مسار سياسي شامل يعالج الأزمات المتكررة في المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والتنمية المستدامة.

ويحظى الحدث باهتمام واسع من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي تعتبره فرصة لإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية بعد سنوات من الجمود، وسط آمال بأن تفتح مداولاته صفحة جديدة من التفاهم والتعاون الدولي بما يخدم أمن واستقرار الشرق الأوسط.