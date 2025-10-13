نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدا..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. استقرار ودفء نهارًا وبرودة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شمس ساطعة وشبورة صباحية خفيفة.. طقس الغد معتدل في أغلب المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مصر غدًا الثلاثاء يومًا هادئًا ومستقرًا من حيث الأحوال الجوية، حيث تسود أجواء مشمسة في أغلب المحافظات مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، يقابله انخفاض تدريجي وملحوظ في فترات الليل، ما يجعل الطقس مائلًا للحرارة نهارًا ولطيفًا ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس على محافظات الجمهورية

حسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن القاهرة الكبرى والوجه البحري سيشهدان طقسًا مشمسًا ومستقرًا، تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى بين 28 و29 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى ما بين 21 و22 درجة، مع رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا على فترات متقطعة.

أما في السواحل الشمالية، فيسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتراوح درجات الحرارة هناك بين 25 و26 درجة عظمى، فيما تسجّل محافظة الإسكندرية 26 درجة عظمى و20 درجة صغرى، مع أجواء رطبة قليلًا بفعل نسيم البحر.

حالة الطقس



وفي محافظات الصعيد، تميل الأجواء إلى الحرارة خلال النهار، خاصة في الأقصر وأسوان، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 31 و33 درجة، بينما تنخفض ليلًا إلى حدود 22 درجة، مع طقس مائل للاعتدال وجاف.

شبورة صباحية على الطرق السريعة

ونبّهت هيئة الأرصاد السائقين إلى ضرورة توخّي الحذر خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب احتمالية تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ونهر النيل، خاصة في مناطق الوجه البحري ومدخل القاهرة.

وأكدت أن الشبورة ستكون خفيفة إلى متوسطة ولن تصل إلى حد الضباب الكثيف، لكنها قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، مما يستدعي القيادة الهادئة وتشغيل الإضاءة الأمامية.

الطقس ليلًا.. أجواء لطيفة ومريحة

ومع غروب الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، لتسود أجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتميل إلى البرودة على السواحل الشمالية. وأوضحت الهيئة أن الأجواء الليلية ستكون مناسبة للتنزه أو الخروج في فترات المساء، مع استمرار اعتدال الرياح وانخفاض الرطوبة.

الرياح والرطوبة.. استقرار نسبي دون تقلبات

توقّع خبراء الطقس أن تشهد البلاد هدوءًا نسبيًا في حركة الرياح على كافة الأنحاء، إذ تكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة، ولا توجد أي مؤشرات على نشاط الرياح المثيرة للأتربة أو الرمال.

كما تظل معدلات الرطوبة ضمن النطاق الطبيعي، ما يساعد على الشعور بطقس مريح، بخاصة في ساعات الليل والصباح. وتشير التوقعات إلى أن نسب الرطوبة العظمى في القاهرة قد تصل إلى 65% أثناء الليل، بينما تنخفض نهارًا إلى نحو 40%.

لا أمطار أو ظواهر جوية مؤثرة

أكدت الأرصاد الجوية أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا على أي من مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن حالة الطقس العامة تتسم بالاستقرار الكامل، سواء في الدلتا أو في مناطق الصعيد وسيناء.

وأضافت الهيئة أن الغيوم ستكون محدودة جدًا أو شبه منعدمة، مما يسمح بسطوع الشمس طوال ساعات النهار، مع رؤية أفقية جيدة في أغلب المناطق، وهي أجواء مناسبة للأنشطة اليومية وللتنقل بأمان.

توقعات الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد أن هذا الاستقرار الجوي سيستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع الطفيف اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، خاصة في المناطق الشمالية، حيث من المتوقع أن تميل الأجواء للبرودة ليلًا بشكل أوضح.

كما أشارت إلى أن فصل الخريف هذا العام يتميز بدرجات حرارة معتدلة حتى الآن، دون موجات حر قوية أو أمطار غزيرة، مع استمرار نمط الاستقرار النسبي في معظم المناطق.

نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس

نصحت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خلال ساعات المساء، خاصة للأطفال وكبار السن، نظرًا للفارق الواضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا. كما أوصت بضرورة شرب كميات كافية من المياه خلال فترات النهار لتجنب الجفاف، خصوصًا في المحافظات الجنوبية.

وأشارت أيضًا إلى أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة أو حركة الرياح خلال الأيام المقبلة.