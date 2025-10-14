اليوم.. أول اجتماع للجنة تطوير الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً -

تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول جلساتها بكامل تشكيلها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي تشكيل اللجنة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

وتُشكل بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية وعضوية عددٍ مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتُحدد في القرار اختصاصات اللجان الفرعية على أن تعرض كل لجنة فرعية من خلال رئيسها تقريراً برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري؛ برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية كُلٍ من؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى السيد/ عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة/ منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ حمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد/ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور/ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إلى جانب الدكتور/ عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، والدكتور/ حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور/ محمد شومان، أستاذ الصحافة.

كما تضم اللجنة الرئيسية في عضويتها السيد/ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، والسيد/ عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والسيدة/ أمينة خيري، كاتبة صحفية، والسيد/ علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والسيد/ محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والسيد/ سمير يوسف، رئيس قطاع قنوات التليفزيون بالشركة المتحدة، والسيدة/ نشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، والسيد/ خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والسيد/ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، والسيدة/ هبة جلال، مذيعة بقناة المحور، والسيد/ نبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، والسيد/ عمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، والسيد/ خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.

وتضم اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري في عضويتها أيضاً السيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون، والسيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيد/ محمود التميمي، ذا خبرة إعلامية وفنية وثقافية، والسيد/ مدحت العدل، ذا خبرة فنية وثقافية، والسيد/ إيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، والسيد/ شريف عامر، مذيع بقناة ام بي سي مصر، والسيد/ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والسيد/ أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، والدكتور/ أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيد/ عزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، والسيد/ مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والسيد/ نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيد/ فاروق جويدة محمد، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيدة/ سناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، والسيد/ محمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيد/ عبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور خالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور/ محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيدة/ رانيا مكرم محمود عبد الله، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما تضم اللجنة الرئيسية في عضويتها السيد/ جمال الشاعر، إعلامي،والسفير/ محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد، والسيد/ عمرو خفاجي، إعلامي، والسيد/ خالد مرسي، بالشركة المتحدة، والسيد/ عبد الرحيم كمال، سيناريست، والسيد/ حسن مدني، مذيع بالمعاش، والسفير عبد الرحمن صلاح، دبلوماسي متقاعد، والسيد/ ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة / ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والسيد/ أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والسيد/ عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والدكتور/ سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والسيد/ خالد صلاح، كاتب صحفي، والسيد/ جلال نصار، كاتب صحفي، والسيدة/ إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة/ لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والسيد/ حسن المستكاوي، كاتب رياضي، والسيد/ عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والسيدة/ دينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.