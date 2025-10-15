نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق باب الترشح لانتخابات البرلمان 2025.. ووجوه بارزة تتصدر قائمة "مستقبل وطن" بقطاع غرب الدلتا في المقال التالي

إغلاق باب الترشح لانتخابات البرلمان 2025.. ووجوه بارزة تتصدر قائمة "مستقبل وطن" بقطاع غرب الدلتا.. أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، في الثانية عشرة ظهر اليوم، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات البرلمان 2025، لتبدأ بعدها مرحلة فحص الأوراق وإعلان القوائم المبدئية، تمهيدًا لانطلاق السباق الانتخابي رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين ونشرها في صحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية» غدًا الخميس، على أن تُنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، فيما تُعلن القائمة النهائية يوم 23 أكتوبر، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر، على أن تنشر التنازلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر.

بدء الدعاية الانتخابية في 23 أكتوبر

وأوضحت الهيئة أن الدعاية الانتخابية ستبدأ رسميًا في 23 أكتوبر، بينما يدخل المرشحون مرحلة الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر المقبل، قبل انطلاق عملية التصويت للمصريين بالخارج ثم في الداخل.

القائمة الوطنية تغلق أوراقها على 4 قطاعات

وكشفت مصادر مطلعة داخل القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة، أن أحزاب التحالف قدمت أوراق الترشح على القطاعات الأربعة وهي:

القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

شمال ووسط وجنوب الصعيد

شرق وغرب الدلتا

وعقدت أحزاب التحالف اجتماعًا موسعًا مساء أمس لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة وخطة الدعاية الانتخابية.

وجوه بارزة تتصدر "قطاع غرب الدلتا"

وأفادت المصادر أن القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا، والتي تضم محافظات «مطروح والإسكندرية والبحيرة»، شهدت تواجدًا لعدد من الأسماء اللامعة، يتقدمهم الوزير السابق اللواء محمود شعراوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والنائب الحالي عن حزب مستقبل وطن.

كما تضم القائمة كلًا من:

النائب محمد زين الدين، النائبة سارة النحاس، اللواء حسام الصيرفي، النائبة نيفين الكاتب، المستشارة مريان عطاالله، وفايزة صالح.

أشرف حاتم: "بالعلم نستطيع"

وقال الدكتور أشرف حاتم في بيان له عقب إعلان ترشحه:

«تشرفت خلال السنوات الماضية بخدمة وطني وأبناء دائرتي في مجلس النواب، وكان هدفي الدائم هو إعادة بناء المواطن المصري علمًا وثقافة وصحة وكرامة، إيمانًا بأن الإنسان هو حجر الأساس في مستقبل وطن».

وأضاف:

«اليوم أتشرف بترشحي ضمن القائمة الوطنية عن قطاع غرب الدلتا (محافظة البحيرة)، وأسأل الله التوفيق في استكمال ما بدأناه لخدمة الإنسان المصري في كل مكان».

نحو سباق انتخابي ساخن

بهذا الإغلاق الرسمي لأبواب الترشح، تبدأ مرحلة جديدة من السباق البرلماني 2025، وسط ترقب سياسي وشعبي كبير لمعرفة ملامح المنافسة النهائية، خصوصًا مع ظهور وجوه جديدة واستبعاد أخرى من الوجوه التقليدية في المجلس السابق.